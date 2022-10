Homem fica preso às ferragens de caminhão após acidente na BR-376

Da Redação

Um homem, de 31 anos, passageiro de um caminhão-baú com placas de Curitiba, ficou preso às ferragens após acidente registrado na Rodovia do Café, na BR-376, que liga Califórnia e Marilândia do Sul. O veículo em que a vítima estava bateu na traseira de uma carreta na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com informações da equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, a vítima foi desencarcerada do veículo e apresentou lesões no rosto e em membros inferiores. A suspeita, segundo os socorristas, é que o passageiro tenha sofrido fraturas. O motorista sofreu ferimentos leves. Ambos foram encaminhados ao Hospital da Providência.

Ainda conforme informações da equipe, o motorista da carreta não sofreu ferimentos e acompanhou a retirada da vítima de dentro do veículo. A causa da colisão não foi informada, mas deve ser apurada pelos órgãos responsáveis.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

