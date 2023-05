Homem fica nervoso e PM acaba apreendendo motocicleta; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A moto possui pendência desde o ano de 2012

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra, município do Vale do Ivaí, apreendeu uma motocicleta Honda CG Titan nesta segunda-feira (15). A apreensão aconteceu, no entanto, depois que o motociclista ficou bastante nervoso ao avistar os militares.

continua após publicidade .

Conforme boletim de ocorrência, os PMs faziam um patrulhamento de rotina pela Rua Espanha, no bairro Inacy Santana, quando perceberam que o condutor da moto ficava olhando repetidamente para trás com nervosismo. A atitude estranha acabou chamando a atenção das autoridades.

- LEIA MAIS: Briga de irmãos acaba com um no hospital e outro preso, em Califórnia

continua após publicidade .

Ao ser abordado, nada de ilício foi encontrado com o motociclista, mas foi verificado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta de cor prata possui pendências administrativas desde o ano de 2012.

Diante dos fatos, os militares informaram os procedimentos necessários e encaminharam a moto para o pátio do Detran.

Siga o TNOnline no Google News