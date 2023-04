Homem fica nervoso e acaba preso por tráfico de drogas no Vale do Ivaí

Da Redação

Foram apreendidas 148 gramas de maconha e 22 de cocaína

Na noite desta segunda-feira (10), a Polícia Militar (PM) de Cambira, no Vale do Ivaí, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas. A equipe estava em patrulhamento pela Rua Ponta Grossa, na área central da cidade, por volta das 20h30, quando se deparou com o indivíduo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem, que estava em frente a uma casa, ficou bastante nervoso ao avistar a viatura e a atitude chamou a atenção dos PMs. Ao realizarem a abordagem, o suspeito confirmou que na residência haveria drogas.

Após autorização, os policiais entraram no imóvel e, durante as buscas, entraram diversas drogas. Foram apreendidas 24 porções de maconha prontas para a venda, além de um outro pedaço que ainda seria preparado, totalizando 148 gramas da droga.

Foi encontrado também 30 porções de cocaína, o equivalente a 22 gramas, além de R$ 164 em dinheiro. Foi dado voz de prisão, e o homem foi encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia de Apucarana, juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos.

