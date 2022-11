Homem fica gravemente ferido após ser espancado em Grandes Rios

Da Redação

Na noite de domingo (13), um homem foi encaminhado para o hospital com vários ferimentos, após ter sido espancado. O caso foi na Av. Minas Gerais, no Distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios.

Por volta das 23 horas, equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para o Distrito de Ribeirão Bonito, onde segundo informações estaria ocorrendo uma briga.

Chegando ao local os policiais encontraram um homem caído na Av. Minas Gerais.

A vítima estava bastante machucada e sangrando, com um corte no queixo, corte na cabeça e nariz afundado, aparentemente quebrado.

Mesmo muito ferido, o homem relatou que estava em sua residência, onde mora com outras pessoas, inclusive os autores do fato, que o arrastaram para fora da casa agredindo-o com socos, pontapés e pauladas.

Os policiais foram até a residência informada pela vítima, e encontraram os autores que de imediato assumiram a autoria dos fatos.

Foi dada voz de prisão aos envolvidos e acionada a ambulância para socorrer a vítima.

No Hospital de Grandes Rios foi informado que o homem seria internado e possivelmente transferido para outro hospital devido à gravidade dos ferimentos.

Os autores foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Faxinal

