Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por trem

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi atropelado por um trem próximo ao antigo IBC em Jandaia do Sul. Segundo os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (23), e durante o atropelamento, chovia bastante.

Conforme relatado pelo maquinista, ele avistou o homem andando pela linha férrea e acionou os freios da locomotiva; no entanto, mesmo assim, o homem foi atingido pelo trem. A composição férrea percorreu 600 metros após o atropelamento. Segundo os socorristas, o acidente aconteceu em um trecho de difícil acesso, onde não é comum ter o tráfego de pedestres.

O homem sofreu ferimentos graves e foi socorrido no local por uma equipe avançada do Samu, com o apoio da brigada comunitária da cidade. O rapaz foi encaminhado para o Hospital da Providência, conforme informado pela equipe médica.

Ainda não se sabe o que o homem estava fazendo caminhando pelos trilhos durante a madrugada, e ele não portava documentos.

