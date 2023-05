Homem fica gravemente ferido ao ser esfaqueado em Bom Sucesso

Da Redação

O autor do crime não foi preso

Um homem ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado durante uma briga de bar, em Bom Sucesso, norte do Paraná. Devido aos ferimentos, o rapaz foi encaminhado ao Hospital da Providência, na madrugada desta segunda-feira (1/5).

Conforme a Polícia Militar (PM), a briga aconteceu na Rua Hiromassa Yokoyama, no centro do município, após um desentendimento com um cliente do local. O rapaz foi atingido no tórax, causado uma lesão grave.

O autor do crime não foi encontrado.

