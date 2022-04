Homem fica ferido por faca após se envolver em briga, três foram presos

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem ficou ferido por faca após se envolver em briga generalizada, nas proximidades de um bar na Rua Projetada A, em Jardim Alegre. A confusão foi na noite de sábado (9), por volta das 20h30. Três pessoas foram presas.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a equipe foi acionados via Copom para atendimento a uma briga generalizada nas proximidades de um bar. No local encontrou um homem com diversos ferimentos na cabeça, rosto, mãos e pernas oriundos de arma branca.

Ele apresentava muito sangramento, e relatou que havia sido agredido por várias pessoas. Ele estava acompanhado do tio, quando ambos foram atacados.

Não foi possível a presença de ambulância no local, e os policiais levaram o ferido para o atendimento no Hospital Municipal. No mesmo momento, a equipe ROTAM logrou êxito em abordar três dos autores.

Um deles, apresentava um ferimento de grande proporção na cabeça (supercilio esquerdo) e também foi encaminhado para receber atendimento médico. Os detidos foram encaminhados para 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para procedimentos.

Prisão

A ROTAM em patrulhamento pela rodovia Celso Fumio Makita, em Ivaiporã, avistou em uma Rua lateral um VW/Golf, onde o motorista havia se envolvido em uma briga poucas horas antes em Jardim Alegre, onde um indivíduo foi esfaqueado.

O rapaz ferido disse que a briga teve início porque dois dos agressores teriam ido cobrar uma dívida de droga de uma terceira pessoa. Divida essa, que era com a pessoa o condutor do veículo Golf.

Diante da ocorrência anterior foi realizado abordagem, e constatado que haviam três homens no carro. O motorista se mostrou muito arrogante, com sinais de embriaguez.

Ele aceitou fazer teste de bafômetro, porém quando foi informado o carro seria recolhido por diversas irregularidade (pneus carecas, cabo de freio arrebentado, lanterna traseira quebrada), desacatoi equipe policial "pode levar seus peidolas" e saiu correndo.

Na tentativa de fuga tropeçou e caiu nas pedras ficando com várias escoriações pelo corpo. Ele ainda, resistiu contra a equipe, com socos e empurrões. O teste do bafômetro apresentou resultado 0,46 m/l. Constatando a presença de álcool no seu organismo

Diante do fato, recebeu voz de prisão por desacato e resistência, sendo então encaminhado a 54ª Delegacia Polícia Civil de Ivaiporã. .