Homem fica ferido em colisão entre moto e carro em Ivaiporã

Batida foi no fim da tarde no acesso secundário

Um motociclista de 35 anos teve ferimentos após uma colisão contra um carro no final da tarde desta de quarta-feira (2) por volta das 17h45, em Ivaiporã. O acidente aconteceu na Rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário).

Equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros deram atendimento à vítima que foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Bom Jesus. O motorista do outro veículo de 41 anos não se feriu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) a batida envolveu uma Motocicleta – Honda CB 300R azul que era pilotada pela vítima e um Fiat Cronos branco.

O motorista do Cronos relatou aos policiais militares que trafegava rodovia que se encontra em obras de duplicação sentido PR-466 ao centro de Ivaiporã, quando os funcionários da obra estavam retirando os cones, parou seu veículo, sinalizou com pisca alerta e a motocicleta colidiu na traseira do veículo.

O condutor da moto que estava em atendimento não conseguiu declarar, a motocicleta não consta débitos, mas por não ter responsável no local foi conduzida para o pátio do DETRAN pelo guincho.

O Cronos foi liberado para o proprietário por não conter débitos.

