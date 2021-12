Homem fica ferido em capotamento próximo a ponte do Rio Ivaí

Da Redação

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou o capotamento de um Fiat Línea na tarde deste sábado (11) na rodovia PR 369 entre São Pedro do Ivaí e o município de São João do Ivaí, próximo a Ponte do Rio Ivaí.

continua após publicidade .

O motorista teve ferimentos graves e foi socorrido pela equipe de saúde da Prefeitura de São Pedro do Ivaí. Ele recebeu os primeiros socorros na Santa Casa de Misericórdia.

Devido à gravidade dos ferimentos, seria encaminhado para um hospital de Maringá. As causas do acidente estão sendo apuradas. O nome da vítima não foi divulgado.