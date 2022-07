Homem fica ferido em acidente com trator agrícola em Lunardelli

Da Redação

Um morador de Lunardelli, ficou ferido em acidente com trator agrícola no sábado (23). A vítima Eduardo Munhoz, conhecido como Eduardinho é pai do Kauê, que trabalha no Samu de São João do Ivaí.

O acidente ocorreu na propriedade rural da família na localidade Água do Salto, em Lunardelli. Segundo as informações, Eduardinho estava cortando alfafa, quando o trator caiu numa ladeira e o pneu traseiro acabou passando por cima da sua perna esquerda.

O primeiro atendimento foi feito pela equipe de saúde da Prefeitura de Lunardelli, composta pelo motorista e socorrista Osmir e pela técnica de enfermagem Aniele.

Ele foi encaminhado para o hospital de Lunardelli, posteriormente para o hospital de referência de Ivaiporã, onde se recupera do acidente.*

* Com informações blog do Berimbau

