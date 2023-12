Homem fica ferido após ser esfaqueado em Califórnia

Um homem foi esfaqueado em Califórnia, na manhã de sábado (16). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada até o Centro de Saúde, onde os enfermeiros informaram que um homem deu entrada com um ferimento provocado por uma faca do lado esquerdo das costas.

A pessoa que esfaqueou a vítima ainda não foi identificada.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital da Providência em Apucarana devido à gravidade do ferimento. A vítima estava consciente, porém apresentava um quadro com falas desconexas e confusas, não conseguindo informar quem foi o autor do ferimento. Diante do fato, foi confeccionado o boletim de ocorrência. O estado atual de saúde dele não foi divulgado.

