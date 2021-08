Homem fica ferido após reagir a assalto em Cruzmaltina

Da Redação

Um homem teve ferimento na mão por faca, após reagir a um assalto na noite de sábado (7), na Rua do Campo, em Cruzmaltina. Os assaltante fugiram levando a carteira da vítima.

A vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que estava em sua residência e foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto, um deles portando uma faca.

Neste momento o homem entrou em luta corporal com os bandidos, sofrendo um corte na mão. A dupla se evadiu levando uma carteira, com todos os documentos pessoais e um cheque no valor de R$ 1.2 mil.

Ele disse ainda que um assaltante que aparentava ter 45 anos, trajava roupa marrom e outro mais jovem aproximadamente 25 anos, este portando a faca.