Homem fica ferido ao tentar intervir em briga em Ivaiporã

Vítima foi agredida por várias pessoas após intervir em uma confusão na Av. Brasil. Polícia Militar fez buscas, mas ninguém foi preso

Um homem ficou ferido ao tentar separar uma briga em Ivaiporã na madrugada deste domingo (5). O caso aconteceu na Avenida Brasil, onde a vítima foi agredida por vários indivíduos após tentar defender amigos durante uma confusão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de vias de fato em via pública. No local, os policiais encontraram o homem caído no chão, consciente, com sangramento e um corte na cabeça.

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Em seguida, o Samu foi chamado para prestar atendimento. A vítima relatou que estava com amigos quando decidiu intervir na briga para defendê-los. Nesse momento, foi agredida com socos e chutes por diversos envolvidos.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado pelo Samu para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não foi divulgado. Logo depois, a Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades, mas não encontrou os suspeitos.

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Segundo a PM, há câmeras de segurança instaladas perto do local. As imagens poderão auxiliar na identificação dos envolvidos e no esclarecimento da ocorrência.

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