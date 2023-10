Homem fica em estado grave após ser ferido com facadas na região

Um homem de 29 anos foi transferido em estado grave para o Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, após levar três facadas na noite desta terça-feira (10). A agressão aconteceu na cidade de Califórnia, no Vale do Ivaí.

O pai da vítima, de 53 anos, informou à Polícia Militar (PM), que o filho chegou todo ensanguentado na residência durante a noite. Ainda segundo ele, um desentendimento entre a vítima e um vizinho havia acontecido, mas o homem não sabia de mais informações, de acordo com os policiais.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima foi atingida em três locais do corpo: uma na clavícula, uma no braço e outra na barriga. Por conta disso, o homem teria perdido muito sangue. Devido a situação o médico plantonista de Califórnia decidiu transferir o paciente para o hospital em Apucarana.

Ainda segundo a PM, os agentes chegaram a ir na residência onde o suspeito de ter desferido as facadas poderia estar, mas segundo os policiais, ninguém foi localizado.

