Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Marilândia do Sul

Faca usada no crime foi apreendida

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em Marilândia do Sul, norte do Paraná. Um dos golpes chegou a atingir o pulmão e ele precisou ser levado para o Hospital da Providência, em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 19h20, na Avenida Santiago Lopes José. Um Policial Militar que estava de folga prendeu o agressor.

Pessoas que estavam na rodoviária da cidade informaram ao Sargento Eloy, que estava de folga, que um homem havia esfaqueado outro. Quando o PM chegou, o ferido já estava sendo socorrido por uma ambulância do município.

O PM encontrou o autor do crime, que ainda estava com a faca. O sargento conteve o homem até a chegada da viatura com a equipe. Testemunhas contaram que o acusado chegou na rodoviária e falou: “faz tempo que eu quero te matar”, depois, já pegou a faca e desferiu os golpes.

Conforme o médico de plantão, o homem sofreu um corte no braço direito, no peito e na lateral do tórax, que perfurou o pulmão. O profissional repassou que o homem chegou na unidade de saúde em estado grave, foi drenado o sangue do pulmão e o ferido foi transferido para o Hospital da Providência.

O autor do crime, de acordo com a PM, estava aparentemente embriagado e não quis falar o motivo da agressão. Ele foi preso por tentativa de homicídio. Na delegacia, o suspeito disse que não se lembrava do ocorrido e disse que fazia tempo que queria ter matado a vítima.

Antes de ser transferido, a vítima chegou a falar que não conhecia o agressor.

