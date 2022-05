Homem faz ameaças à mulher pelo celular e acaba preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em Ivaiporã na noite de sábado (30), por mandar mensagens via WhatsApp para a amásia, com ameaças de morte. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

Por volta das 20h35, a equipe de serviço foi acionada via Copom para a Rua Capivari. No local, a solicitante relatou que seu amásio passou a lhe fazer ameaças de morte por áudios no aplicativo WhatsApp.

Diante dos fatos foi localizado o autor das ameaças, e com o interesse de representação da vítima, foi dado voz de prisão ao autor e conduzidas as partes para 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para providências.