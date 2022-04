Homem faz ameaça e dispara com revólver em via pública

Da Redação

A Polícia Militar de São João do Ivaíregistrou uma ocorrência de disparo de arma de fogo na noite de quarta-feira (14). O fato aconteceu por volta 22h20, na Rua Arapongas, no distrito de Ubaúna.

Segundo as informações do boletim de ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), por telefone o solicitante relatava que um homem estaria causando confusão em via pública, que ameaçava populares e havia efetuado disparo de arma de fogo.

Chegando ao local, os policiais foram informados por populares quem seria o autor, porém após a confusão ele se evadiu.

A equipe realizou diligências, sendo abordado pessoas na rua e bares, não sendo localizado o autor das denúncias.