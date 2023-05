Homem executado com tiro na cabeça no oeste do PR é identificado

Da Redação

O crime ocorreu na rua Cumbica, no loteamento Siena

Foi identificado como Gilmar Dzindzik de 41 anos a vítima do homicídio registrado na manhã desta segunda-feira (22), em Cascavel, no oeste do Paraná

O crime ocorreu na rua Cumbica, no loteamento Siena, no bairro Esmeralda Dzindzik foi executado com um tiro na cabeça.

A vítima estava em uma loja de materiais de construção e quando saía e já estava na calçada o assassino se aproximou e efetuou um disparo à queima-roupa contra a cabeça.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local do crime até a chegada dos peritos.

Equipes do Instituto de Criminalística e IML estiveram no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Ainda não há a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.

