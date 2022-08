Homem estaciona no centro de Jandaia do Sul e perde pistola e dinheiro

Da Redação

A Polícia Militar de Jandaia do Sul registrou na tarde desta segunda-feira (01) um caso de furto qualificado, no centro da cidade. Um motorista denunciou o furto de uma pistola, cerca de dois mil reais em dinheiro, cartão de crédito e diversas folhas de cheques, que estavam em uma bolsa, no interior da caminhonete.

A vítima conta que, na hora do almoço, estacionou o veículo na avenida Getulio Vargas, no centro, por cerca de uma hora. Ao retornar, embora não tenha percebido quaisquer sinais de arrombamento, notou que a bolsa, que havia deixado no interior do carro, estava toda remexida. Ao verificar, deu falta da pistola, do dinheiro, cartão de crédito e das folhas de cheque, que ele não soube precisar os valores. A pistola, uma Taurus modelo G2C, estava municiada com 12 munições.

A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na Polícia Civil, para as providências legais.

