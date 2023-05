Homem esquece carro aberto e tem celular furtado, em Jardim Alegre

Da Redação

Um homem procurou o Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre na noite de domingo (7), depois de ter o celular furtado de dentro do carro.

Ele relatou à equipe de plantão, que estava no distrito de Barra Preta e na avenida principal no último bar parou e desceu do carro.

Após alguns minutos, ao retornar percebeu que o celular havia sumido de cima do banco do passageiro. A vítima informou aos policiais tratar-se de um celular Samsung K11 preto com tela quebrada .

Relatou ainda que os vidros do carro estavam abertos, e que não sabe precisar quem possa ter subtraído o aparelho do local.

Diante dos fatos a vítima foi orientada quanto aos procedimentos pertinentes. Foi então confeccionado o B.O.U que foi encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

