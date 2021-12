Homem espanca mulher, apanha de populares e acaba preso

Da Redação

Um homem acabou agredido por populares em Lidianópolis, após espancar a esposa. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24), na Rua Santa Catarina, em frente a um bar. A Polícia Militar (PM) foi chamada e o agressor acabou preso.

No local, onde teve início a confusão, os policiais militares encontraram a mulher ensanguentada, com vários ferimentos nos lábios e edemas na região do nariz. Ela contou que estava comemorando o Natal no local com o amásio, que em determinado momento houve uma discussão.

Após o desentendimento ela entrou em um veículo que estava estacionado em frente o estabelecimento. Não satisfeito, o autor foi até o carro e passou a espancá-la com vários socos na região do rosto, causando várias lesões.

Populares relataram aos policiais, que o agressor havia descido a rua sentido o colégio da cidade e que outros homens correram atrás dele e o agrediram, visto as agressões que ele havia cometido contra a amásia.

Os policiais então iniciaram patrulhamento e na Rua Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades do colégio encontraram um indivíduo com as características repassadas pelos populares correndo. Ele foi abordado e questionado o que havia acontecido, disse apenas que não havia agredido sua esposa.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e juntamente com a vítima foram conduzidos até o Hospital Municipal de Jardim Alegre para a avaliação dos sintomas de Covid e realização do laudo de lesão na vítima. Posteriormente foi encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.