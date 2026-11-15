Homem espanca companheira grávida e quebra celular para impedir denúncia em Jardim Alegre
Vítima foi encontrada chorando na rua após sofrer tapas, chutes e estrangulamento na tarde deste sábado (14)
Uma mulher grávida de 12 semanas foi agredida pelo próprio companheiro na tarde deste sábado (14), no bairro Jardim Florestal, na cidade de Jardim Alegre. O homem, que a chutou no peito e a enforcou, destruiu o celular da vítima para impedir que ela acionasse a polícia por socorro. Ele tentou fugir, mas acabou localizado e preso em frente a um bar do município.
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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica, ao chegar no local encontrou a vítima na parte externa da residência, chorando e em estado de desespero. A mulher relatou aos policiais que o casal teve um desentendimento, momento em que o companheiro partiu para a violência física. A gestante detalhou que levou tapas no rosto, um chute no peito e foi agarrada à força pelos braços, sendo estrangulada na sequência. As agressões deixaram hematomas visíveis no pescoço e no braço direito, constatados posteriormente em laudo médico.
Durante o ataque, a vítima tentou ligar para o telefone 190 da PM em busca de ajuda. Percebendo a ação, o agressor tomou o aparelho celular de suas mãos, quebrou o equipamento e fugiu da residência. Com base nas características físicas e roupas do indivíduo repassadas pela mulher, a equipe policial iniciou um patrulhamento imediato pela região.
O suspeito foi localizado pouco tempo depois, nas proximidades de um estabelecimento comercial conhecido como Bar do Maciel. Ao receber voz de abordagem, o homem desobedeceu às ordens legais e resistiu à prisão. Os policiais precisaram empregar o uso moderado de força física e algemas para conseguir contê-lo. Após a situação ser controlada, o casal foi encaminhado ao hospital municipal para a realização dos exames de praxe e, na sequência, o agressor foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, onde responderá pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.