Homem esfaqueia atual namorado da ex-mulher em Jandaia do Sul

Autor das facadas está foragido

Um homem foi atingido por pelo menos duas facadas, no início da noite de sábado (24), em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o autor estaria motivado por ciúmes porque a vítima está se relacionando com sua ex-companheira.

Segundo a PM, o casal estava na casa de amigos, quando o autor chegou no local e agrediu a ex-mulher com um soco na boca. Em seguida armado com uma faca, ele investiu contra o atual namorado da ex. Os golpes atingiram o abdômen e as costas da vítima que foi encaminhada ao hospital.

A polícia realizou patrulhamento na região, porém até a publicação desta reportagem, o autor das facadas não havia sido localizado.

SETEMBRO REGISTRA 65 CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Somente nos 12 primeiros dias de setembro, a Polícia Militar registrou pelo menos 65 casos de violência contra a mulher. Isso significa dizer que a cada dia, desse mês, pelo menos 5 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, a maioria absoluta, dentro da própria casa. Só na segunda semana do mês, duas mulheres foram estupradas na cidade.

Conforme levantamento do TNOnline junto aos boletins de ocorrência repassados diariamente à imprensa pelo 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana e que atua em 12 cidades da região – em 13 dias, foram registradas 380 ocorrências policiais, com 65 delas envolvendo mulheres na condição de vítima de injúrias, agressões físicas e até estupro. Dos 65 casos, em pelo menos 12 deles o autor foi flagrado e conduzido para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

No início de agosto, a Tribuna divulgou um balanço sobre a violência contra as mulheres, com base nos boletins divulgados ao longo de junho. Na ocasião, contatou-se que pelo menos quatro mulheres eram vítimas de algum tipo de violência na região de abrangência do 10º BPM. Clique aqui e leia mais.

