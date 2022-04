Da Redação

Homem esfaqueado em Califórnia recebe alta nesta terça (05)

O homem, de 48 anos, que levou 12 facadas pelo corpo, no município de Califórnia, neste domingo (03), recebeu alta do Hospital da Providência, em Apucarana, nesta terça-feira (05).

De acordo com matéria do Boa Smart, a vítima recebeu 10 facadas no tronco, sendo uma delas próximo à nuca. As outras duas facadas ocorreram nas pernas do homem.

A mulher da vítima disse à reportagem da Boa Smart que o marido passa bem e se recupera das lesões com a família.

Relembre o caso:

Um homem deu entrada, neste domingo (03), no Pronto Atendimento Municipal de Califórnia, após levar 12 facadas pelo corpo. A informação foi confirmada pela secretaria de Saúde do município.

Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. Segundo a equipe que realizou os primeiros atendimentos, apesar da gravidade dos ferimentos, ele não teve nenhum órgão vital atingido.

Segundo a secretaria de Saúde, a Polícia Militar foi acionada até a Unidade de Saúde para registrar a ocorrência.

A equipe de atendimento relatou que não foi informada da razão que teria vitimado o homem.

Fonte: Informações do Boa Smart.