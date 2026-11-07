Homem esconde crack na boca ao ver viatura e acaba preso em Jandaia do Sul

Policiais encontraram dez pedras da droga na boca do suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), na região central de Jandaia do Sul (PR), após tentar esconder entorpecentes da polícia. O caso foi registrado na Rua Pirapó.

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De acordo com as informações divulgadas pela polícia, uma equipe fazia rondas de rotina por um trecho com pouca iluminação quando notou um pedestre em atitude suspeita. Ao perceber que o carro da polícia se aproximava, o homem rapidamente colocou um objeto na boca e tentou continuar caminhando disfarçadamente.

A atitude chamou a atenção dos agentes, que pararam a viatura e iniciaram a revista. Durante a abordagem, os policiais perguntaram se ele carregava algo ilegal. O suspeito evitou falar e apenas balançou a cabeça indicando que não.

Desconfiados, os agentes ordenaram que o homem abrisse a boca. Nesse momento, dez pedras de crack caíram no chão. A droga já estava separada e embalada, pronta para ser vendida.

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Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, junto com os entorpecentes e um celular que também foi apreendido, para que as providências legais fossem tomadas.