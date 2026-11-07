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CRIME

Homem esconde crack na boca ao ver viatura e acaba preso em Jandaia do Sul

Policiais encontraram dez pedras da droga na boca do suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem esconde crack na boca ao ver viatura e acaba preso em Jandaia do Sul
Autor Homem recebeu voz de prisão - Foto: Reprodução/Ilustração

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), na região central de Jandaia do Sul (PR), após tentar esconder entorpecentes da polícia. O caso foi registrado na Rua Pirapó.

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De acordo com as informações divulgadas pela polícia, uma equipe fazia rondas de rotina por um trecho com pouca iluminação quando notou um pedestre em atitude suspeita. Ao perceber que o carro da polícia se aproximava, o homem rapidamente colocou um objeto na boca e tentou continuar caminhando disfarçadamente.

A atitude chamou a atenção dos agentes, que pararam a viatura e iniciaram a revista. Durante a abordagem, os policiais perguntaram se ele carregava algo ilegal. O suspeito evitou falar e apenas balançou a cabeça indicando que não.

Desconfiados, os agentes ordenaram que o homem abrisse a boca. Nesse momento, dez pedras de crack caíram no chão. A droga já estava separada e embalada, pronta para ser vendida.

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Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, junto com os entorpecentes e um celular que também foi apreendido, para que as providências legais fossem tomadas.

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´polícia abordagem policial crack jandaia do sul prisão em flagrante trafico de drogas
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