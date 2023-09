Homem escala poste para furtar fiação e acaba preso no Vale do Ivaí

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (28) após subir em um poste para furtar a fiação telefônica, em Borrazópolis, no centro norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) a ocorrência foi por volta das 16 horas, na Av. Paraná, próximo à creche, onde solicitação anônima informava que um suspeito conhecido por praticar furtos, estava subindo em um poste furtando os fios.

No local a equipe localizou o homem já no solo, enrolando um rolo de cabos telefônicos medindo aproximadamente 40 metros, e confirmou ter cortado do poste batendo com uma pedra.

Indagado se tinha autorização para cortar o cabo afirmou que não, mas que como estava pendurado no poste não teria problema algum.

A equipe tentou fazer contato com a empresa OI, que seria responsável pelos cabos, porém sem êxito. Diante dos fatos recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DRP) de Faxinal juntamente com o objeto do furto para as providências cabíveis

