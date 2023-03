Homem entra em luta corporal com ladrão e evita furto de motocicleta

Da Redação

Na tarde de quarta-feira (29), um homem lutou com um ladrão e impediu que sua motocicleta fosse furtada, em Jardim Alegre, no Centro Norte do Paraná.

Por volta das 17 horas, a equipe da Polícia Militar foi acionada para a Avenida Paraná em atendimento a uma situação de furto. No local em contato com o solicitante, ele informou que um indivíduo teria utilizado uma chave micha e tentado levar sua motocicleta Honda/CG 125 Today azul.

Disse ainda que, enquanto o ladrão descia a Rua Santa Rita com a moto, ele saiu correndo atrás. Ao perceber a aproximação da vítima, o autor abandonou a motocicleta no chão, danificando o velocímetro e o retrovisor e foi em direção a vítima, desferindo um chute na perna esquerda dele.

Em seguida, o indivíduo ao tentar correr caiu em cima da motocicleta e lesionou o rosto, já o solicitante informou que sentia fortes dores na perna esquerda.

Enquanto a equipe coletava os dados do solicitante, populares apontaram o local onde o suspeito estava, sendo localizado pela equipe no cruzamento da Rua Bandeirantes com a Avenida Paraná.

O ladrão foi preso e encaminhado junto com a vítima ao DPM de Jardim Alegre e posteriormente entregue na 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

O detido possui diversas passagens por roubo e furtos em residência e veículos.

