Homem encontrado morto no Lago Saracura em Faxinal é identificado

O corpo de Rodrigo dos Santos Sousa foi encontrado boiando nas águas do Lago Saracura, em Faxinal, na manhã desta segunda-feira (21). A ocorrência colocou as autoridades de segurança da cidade em alerta, já que este é o segundo achado de cadáver no mesmo ponto turístico em um intervalo de apenas quatro dias. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar as circunstâncias que levaram à morte da vítima e aguarda os laudos técnicos que apontarão a causa exata do óbito.

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As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente após populares avistarem o homem próximo a uma das passarelas do lago. Uma guarnição isolou a área para preservar o local e acionou os demais órgãos competentes, como a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pela perícia e pela remoção do cadáver. Toda a movimentação chamou a atenção de quem passava pelas imediações durante a manhã.

A proximidade entre os casos tem gerado apreensão entre os moradores do município. Na última sexta-feira (18), as equipes de resgate já haviam localizado, às margens do mesmo lago, o corpo de Eduardo Patrick, de 22 anos. O jovem estava desaparecido desde a noite anterior, quando testemunhas relataram que ele entrou nas águas do Saracura e não conseguiu retornar à superfície. Os investigadores agora acompanham os desdobramentos deste novo caso para esclarecer a dinâmica do ocorrido e confirmar se a morte de Rodrigo também se trata de um afogamento acidental.