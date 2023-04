Homem encontrado com tiro na cabeça em Ivaiporã morre no hospital

Da Redação

Um homem morreu no hospital depois de ser socorrido com um tiro na cabeça no distrito de Santa Bárbara, em Ivaiporã, no início da tarde de sábado (29). Polícia Civil investiga o caso como morte a esclarecer, mas a principal suspeita é de suicídio.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 12h30, onde o solicitante relatava que na estrada da Santa Terezinha havia um homem caído no chão, atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça.

No local próximo ao homem baleado, havia uma motocicleta e um revólver sem marca aparente calibre 32 com quatro munições intactas e uma deflagrada, e um boné de cor azul .

Os objetos recolhidos foram encaminhados à Polícia Civil conforme orientação do plantonista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu) foi acionada e ele foi levado para o hospital. O homem não resistiu ao ferimento e morreu horas depois.

A motocicleta que constava débitos foi recolhida e guinchada ao pátio da 6ªCIPM.

