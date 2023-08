Homem encontra tio desaparecido após PM ser chamada em Jandaia do Sul

PM de Jandaia do Sul foi acionada e descobriu que homem era tio desaparecido de uma pessoa da cidade

Um homem que estava sendo procurado por seu sobrinho, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (11), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O homem que possui problemas psicológicos, foi encontrado dentro de uma residência, após o morador chamar a polícia alegando que uma pessoa havia invadido a sua casa.

Ainda segundo o morador da casa o homem apresentava sinais de confusão mental. Quando chegou na residência, os policiais constataram que o homem que havia entrado casa possuía 35 anos, e se tratava de uma pessoa desaparecida que estava sendo procurado por seu sobrinho.

Por conta disso, uma ambulância e a defesa civil da cidade foram acionadas, e encaminharam o home para o hospital Nossa Senhora de Fátima para receber atendimento médico. Após se recordar de algumas informações da família, os policiais conseguiram ligar para o sobrinho do homem que foi até o hospital encontrar o tio.

