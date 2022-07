Homem enche a cara e barriga e sai sem pagar a conta em bar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de sexta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada via Copom a comparecer em um bar na Rua Iguaçu, em Rio Branco do Ivaí, onde um homem teria consumido bebidas e petiscos e não queria pagar, inclusive fazendo ameaças ao proprietário.

continua após publicidade .

A guarnição foi ao local, e em depoimento aos policiais, o dono do estabelecimento, relatou que o autor após fazer o consumo se recusou a pagar a conta de R$ 32,00.

O solicitante, insistiu para que a conta fosse paga e o autor foi para cima da vítima, o empurrando e dizendo “eu não vou pagar não, vocês são uns coitados, vou voltar aqui e quebrar tudo “.

continua após publicidade .

A esposa do dono do bar, então interferiu, expulsou o autor do estabelecimento e ligou para a polícia. Os policiais realizaram rondas pela cidade para tentar localizar o autor, mas sem êxito.

Siga o TNOnline no Google News