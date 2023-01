Homem embriagado invade residência da ex e dorme no sofá, PM é chamada

Da Redação



Por volta das 15 horas de segunda-feira (2), a equipe de serviço da Polícia Militar estava em patrulhamento pela cidade de São João do Ivaí quando foi acionada via Copom para deslocar à cidade de Lunardelli, onde uma mulher estava se sentindo ameaçada pelo ex-amásio, que não aceita o fim do relacionamento.

No local, na Rua Cleusa Rogério Dariva, no Conjunto Morada do Sol, em contato com a solicitante, ela disse aos policiais que seu ex-amásio, teria chegado em sua casa embriagado e forçado a entrada no portão. Disse ainda, que ele estaria dormindo num sofá na área do lado de fora da casa.

Indagada sobre a medida restritiva, disse que estava vencida e que buscaria os meios legais para restaurá-la, uma vez que o homem não aceita o fim do relacionamento.

A mulher relatou aos policiais, que não foi ameaçada e que gostaria apenas que o ex-companheiro fosse embora.

O ex-convivente foi então acordado e na revista pessoal nada de ilícito em sua posse. Sendo informado que sua ex-companheira não o queria ali, ele concordou em deixar o local.

A equipe orientou ambos os envolvidos.

