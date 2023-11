Homem embriagado é preso por violência doméstica em Jardim Alegre

Na tarde de segunda-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça no assentamento 8 de abril, em Jardim Alegre. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a solicitante em prantos, acompanhada por sua mãe e um primo.

A vítima relatou que seu marido, chegou embriagado e violento, por volta das 11h45, iniciando uma discussão com a mãe da solicitante. Durante a discussão, ele foi até a cozinha, quebrou alguns copos e pegou uma faca de serra.

A solicitante, ao visualizar a situação, interviu imediatamente, tomando a faca das mãos dele. Junto com a mãe, elas conseguiram trancá-lo para fora da casa.

Enquanto o agressor permanecia do lado de fora, ele tentou forçar a entrada na residência. A situação piorou quando o primo da vítima chegou ao local e foi agredido pelo agressor, sendo então acionada a equipe policial.

Os policiais encontraram o agressor embriagado deitado na cama. Ele foi algemado e encaminhado, juntamente com a vítima, à sede da 6ª CIPM e, posteriormente, à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã. Durante o deslocamento, o homem desacatou os policiais com xingamentos.

Ao chegar à sede da 6ª CIPM para a lavratura do boletim de ocorrência, ele resistiu e tentou avançar contra os policiais, resultando em escoriações no pulso e no pescoço do detido.

