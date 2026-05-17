TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CONFUSÃO EM COMÉRCIO

Homem embriagado é preso após tumulto e desacato em comércio de Ivaiporã

Confusão foi registrada na noite de sábado (16), na Rua Celso Fumio Makita, após homem embriagado desacatar policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 09:07:53 Editado em 17.05.2026, 09:07:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem embriagado é preso após tumulto e desacato em comércio de Ivaiporã
Autor Homem foi algemado e encaminhado para os procedimentos legais - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Durante patrulhamento em Ivaiporã, a Polícia Militar prendeu um homem embriagado na noite de sábado (16), após tumulto em comércio, desacato à equipe e desobediência durante a abordagem. A ocorrência foi registrada na Rua Celso Fumio Makita.

Segundo o boletim, o homem causava confusão dentro de um estabelecimento comercial e perturbava o ambiente quando foi visto pelos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Capotamento deixa seis feridos em Faxinal; vítimas foram ejetadas do carro

Ao notar a presença da equipe, ele passou a proferir ofensas contra os agentes. Além disso, recusou-se a obedecer às ordens para deixar o local.

Na sequência, já em via pública, o suspeito continuou desacatando os policiais. Diante da situação, o autor recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência e desacato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a PM, devido ao estado de exaltação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio detido.

Depois disso, o homem foi encaminhado para a lavratura de termo circunstanciado e liberado após os procedimentos legais.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
desacato desobediencia embriaguez ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV