Homem embriagado é preso após tumulto e desacato em comércio de Ivaiporã

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Durante patrulhamento em Ivaiporã, a Polícia Militar prendeu um homem embriagado na noite de sábado (16), após tumulto em comércio, desacato à equipe e desobediência durante a abordagem. A ocorrência foi registrada na Rua Celso Fumio Makita.

Segundo o boletim, o homem causava confusão dentro de um estabelecimento comercial e perturbava o ambiente quando foi visto pelos policiais.

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Ao notar a presença da equipe, ele passou a proferir ofensas contra os agentes. Além disso, recusou-se a obedecer às ordens para deixar o local.

Na sequência, já em via pública, o suspeito continuou desacatando os policiais. Diante da situação, o autor recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência e desacato.

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Conforme a PM, devido ao estado de exaltação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio detido.

Depois disso, o homem foi encaminhado para a lavratura de termo circunstanciado e liberado após os procedimentos legais.

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