Homem embriagado é esfaqueado em posto de São João do Ivaí

Vítima sofreu apenas um ferimento superficial, foi medicada no hospital da cidade e liberada. O suspeito do crime conseguiu fugir

Um homem foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (26) em um posto de combustíveis localizado no centro de São João do Ivaí. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas um ferimento superficial e já recebeu alta médica.

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A Polícia Militar foi acionada pouco antes da 1h da manhã para comparecer ao hospital municipal, onde o paciente havia dado entrada buscando socorro. No local, os policiais conversaram com a vítima, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. O homem relatou que estava no posto de combustíveis momentos antes, quando houve um desentendimento e ele foi atingido por um golpe de faca desferido por outro indivíduo.

A médica de plantão prestou o atendimento necessário e confirmou que a lesão foi leve. Após os procedimentos de rotina, o paciente foi liberado.

Com base nas características do agressor repassadas pela vítima, a equipe policial realizou patrulhamentos pelas imediações do posto e pelo centro da cidade. No entanto, o autor do ataque não foi localizado. O caso foi registrado e deverá ser investigado.