Segundo a PM, ele também ameaçou a sócia da ex-esposa e disse que pegaria uma arma de fogo em seu carro

Um homem de 29 anos é procurado pela polícia após descumprir uma ordem judicial de proteção e ameaçar a ex-companheira, de 31 anos, e a sócia dela, na manhã desta sexta-feira (27), no centro de Califórnia (PR). De acordo com o relato da vítima aos policiais, o suspeito chegou ao local dirigindo um carro e com sinais visíveis de embriaguez.

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Assim que o homem parou o veículo, o filho do casal correu em direção ao automóvel. Conforme o boletim de ocorrência, ele ameaçou levar a criança sem autorização da mãe e fora das regras combinadas pela Justiça para visitas. A mãe conseguiu afastar o menino antes que ele fosse levado.

A sócia da mulher acompanhou a situação e começou a filmar o ocorrido. Ao notar que estava sendo gravado, o suspeito passou a xingar a testemunha e disse que pegaria uma arma de fogo no porta-luvas do carro. Em seguida, ele saiu do veículo fazendo ameaças e dizendo que as duas veriam o que ele faria e receberiam o que mereciam.

Segundo o registro policial, o homem voltou ao endereço outras duas vezes. Em uma dessas idas, tentou alcançar a criança pelo portão e ameaçou pular a grade da casa, fugindo logo depois.

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Policiais militares fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado até o fim do atendimento. As mulheres receberam orientações sobre as providências que devem tomar após o caso.



