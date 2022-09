Homem embriagado agride pai no meio da rua em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Polícia Militar foi direcionada na tarde de sexta-feira (16) para a Rua Guarapuava, em Ivaiporã, para atender uma ocorrência de lesão corporal, no qual, um homem havia agredido o próprio pai.

Equipe no local em contato com o solicitante, ele relatou a equipe que mora com o filho e que ele faz uso de bebida alcoólica e se encontrava embriagado. Por motivos banais iniciaram uma discussão e o pai foi empurrado na via pública.

O solicitante disse, após policiais que apenas aconselhassem o seu filho, pois saiu da residência tomando rumo ignorado.

O pai foi orientado pela equipe referente das medidas cabíveis e optou por não representar contra seu filho.

Realizadas buscas nas imediações, porém não foi logrado êxito em encontrar o autor.

