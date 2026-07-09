Homem embriagado agride companheira e atinge criança no colo em Jandaia do Sul
Confusão aconteceu na área rural da cidade; agressor fugiu antes da chegada da polícia e vítima buscou abrigo com familiares
Uma jovem de 21 anos e o filho dela foram vítimas de agressão na noite de quarta-feira (8), na área rural de Jandaia do Sul (PR). O caso de violência doméstica ocorreu em uma propriedade às margens da rodovia BR-369, após o companheiro da mulher chegar em casa sob efeito de álcool.
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De acordo com o registro policial, o casal teve uma forte discussão assim que o homem de 39 anos chegou ao local. Durante a briga, ele partiu para cima da companheira, desferindo socos em direção ao rosto dela. A mulher relatou que, ao tentar desviar de um dos golpes, o agressor acabou atingindo a criança, que estava no colo da mãe.
A vítima também detalhou aos policiais que foi agarrada pelos cabelos, tendo alguns fios arrancados durante as agressões. Logo após o ataque, o homem fugiu da residência e, até o momento do registro da ocorrência, não havia sido localizado pelas autoridades.
Acolhida pela equipe policial, a mulher explicou que uma amiga moradora de Arapongas estava a caminho para buscá-la. Para garantir a própria segurança e a das crianças, ela decidiu que passaria a noite na casa dos pais.
Os policiais militares registraram o caso e encaminharam a documentação para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do crime. A vítima recebeu todas as orientações sobre os seus direitos e sobre os próximos passos legais para solicitar medidas de proteção.