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Homem embriagado agride companheira e atinge criança no colo em Jandaia do Sul

Confusão aconteceu na área rural da cidade; agressor fugiu antes da chegada da polícia e vítima buscou abrigo com familiares

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:04:45 Editado em 09.07.2026, 09:04:42
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Homem embriagado agride companheira e atinge criança no colo em Jandaia do Sul
Autor Caso de violência doméstica ocorreu na noite de quarta-feira - Foto: Imagem ilustrativa

Uma jovem de 21 anos e o filho dela foram vítimas de agressão na noite de quarta-feira (8), na área rural de Jandaia do Sul (PR). O caso de violência doméstica ocorreu em uma propriedade às margens da rodovia BR-369, após o companheiro da mulher chegar em casa sob efeito de álcool.

-LEIA MAIS: Homem é preso após tentar enforcar a companheira no centro de Apucarana

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De acordo com o registro policial, o casal teve uma forte discussão assim que o homem de 39 anos chegou ao local. Durante a briga, ele partiu para cima da companheira, desferindo socos em direção ao rosto dela. A mulher relatou que, ao tentar desviar de um dos golpes, o agressor acabou atingindo a criança, que estava no colo da mãe.

A vítima também detalhou aos policiais que foi agarrada pelos cabelos, tendo alguns fios arrancados durante as agressões. Logo após o ataque, o homem fugiu da residência e, até o momento do registro da ocorrência, não havia sido localizado pelas autoridades.

Acolhida pela equipe policial, a mulher explicou que uma amiga moradora de Arapongas estava a caminho para buscá-la. Para garantir a própria segurança e a das crianças, ela decidiu que passaria a noite na casa dos pais.

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Os policiais militares registraram o caso e encaminharam a documentação para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do crime. A vítima recebeu todas as orientações sobre os seus direitos e sobre os próximos passos legais para solicitar medidas de proteção.

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AGRESSÃO Direitos da Mulher jandaia do sul medidas protetivas segurança infantil violência domestica
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