Homem em tratamento da Covid sai do hospital sem alta médica

Um paciente em tratamento da Covid-19 acabou saindo sem alta médica, do Hospital Regional de Ivaiporã. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no sábado (16), por volta das 16h30.

A PM foi acionada e encontrou o paciente no estacionamento do hospital, ainda com o escalpo de medicação no braço esquerdo. Ele alegava que não estava recebendo tratamento médico.

Em contato com a equipe médica do hospital foi apresentado aos policiais, o prontuário do paciente sendo que constavam vários exames realizados e prescrições médicas do tratamento.

Os policiais orientaram o paciente para que retornasse ao interior do hospital, porém, ele se negou a receber atendimento, e disse que não voltaria mais. Sendo solicitado pela equipe médica que ele assinasse a alta a pedido dele, se recusou a assinar o documento.

Diante dos fatos os policiais o orientaram que estaria incorrendo em crime previsto no Art. 132 do Código Penal, que expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, mesmo assim, se negou a voltar para o hospital.

Sendo então acionada a equipe de fiscalização da prefeitura, que confeccionou auto de infração da Covid-19 conforme prevê a lei municipal. O paciente foi orientado do isolamento para portadores do vírus e liberado para deslocar sua residência e lá permanecer em isolamento.