Homem em surto morre ao ser baleado em Jandaia do Sul

Ao constatar os ferimentos graves, uma equipe avançada do Samu foi acionada. No entanto, ele não resistiu e acabou morrendo.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, que estaria em surto psicótico, morreu após ser baleado na perna enquanto apresentava resistência a uma abordagem da Polícia Militar (PM), no início da noite desta quarta-feira (26), na Rua Roraima, no Jardim Santa Helena, em Jandaia do Sul (PR).

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana

De acordo com informações do Jandaia Online, durante o surto, a PM foi acionada. Quando os policiais tentavam realizar a abordagem, ele colocou um canivete no próprio pescoço, ameaçando tentar contra a própria vida e depois ameaçou os policiais.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp



Ele avançou contra um dos policiais com o canivete, então, teriam realizado um disparo contra uma de suas pernas para evitar o ataque.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada até o local e atendeu a vítima. Ao constatar os ferimentos graves, uma equipe avançada do Samu foi acionada. No entanto, ele não resistiu e acabou morrendo.

continua após publicidade

Ainda não há detalhes sobre o que causou a morte da vítima.

Com informações do Jandaia Online

Siga o TNOnline no Google News