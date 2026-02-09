Homem em surto mobiliza PM e é levado ao hospital em Borrazópolis
O Hospital Municipal foi acionado e enviou uma ambulância. O paciente recebeu atendimento médico e foi medicado
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo (8) para atender uma ocorrência envolvendo um homem em surto, no centro de Borrazópolis. Ele foi contido por familiares e encaminhado ao hospital.
Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que o homem estaria alterado e com um objeto cortante, o que causou preocupação entre moradores da residência.
- LEIA MAIS: Discussões e briga mobilizam a PM em três pontos de Ivaiporã
Quando os policiais chegaram à residência, o homem já estava imobilizado por familiares.
Na casa estavam a mãe e a namorada dele. Elas disseram aos policiais que não foram agredidas nem ameaçadas e não apresentavam sinais de violência.
Ainda de acordo com a família, o homem é usuário de drogas e havia consumido bebida alcoólica naquele dia.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos
O Hospital Municipal foi acionado e enviou uma ambulância. O paciente recebeu atendimento médico e foi medicado.