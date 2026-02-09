Leia a última edição
Vale do Ivaí

POLÍCIA MILITAR

Homem em surto mobiliza PM e é levado ao hospital em Borrazópolis

O Hospital Municipal foi acionado e enviou uma ambulância. O paciente recebeu atendimento médico e foi medicado

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 12:09:16 Editado em 09.02.2026, 12:12:48
O homem recebeu atendimento médico e foi medicado no Hospital Muncipal

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo (8) para atender uma ocorrência envolvendo um homem em surto, no centro de Borrazópolis. Ele foi contido por familiares e encaminhado ao hospital.

Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que o homem estaria alterado e com um objeto cortante, o que causou preocupação entre moradores da residência.

Discussões e briga mobilizam a PM em três pontos de Ivaiporã

Quando os policiais chegaram à residência, o homem já estava imobilizado por familiares.

Na casa estavam a mãe e a namorada dele. Elas disseram aos policiais que não foram agredidas nem ameaçadas e não apresentavam sinais de violência.

Ainda de acordo com a família, o homem é usuário de drogas e havia consumido bebida alcoólica naquele dia.

O Hospital Municipal foi acionado e enviou uma ambulância. O paciente recebeu atendimento médico e foi medicado.

