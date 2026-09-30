Homem em surto invade casa, tenta arrombar porta e acaba contido

Moradora acionou a polícia após encontrar o desconhecido escondido na garagem de sua residência; ele foi levado ao hospital

Um homem foi contido pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quarta-feira (30) após invadir uma residência em Jandaia do Sul. O caso aconteceu na Rua Paião, na Vila Paião, por volta da 1h da manhã.

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A moradora acionou a corporação pelo telefone 190, relatando que o desconhecido, que parecia estar enfrentando um surto psicótico, entrou no quintal e tentou forçar a porta da cozinha para entrar no imóvel. Sem sucesso no arrombamento, ele acabou se escondendo atrás de um carro que estava estacionado na garagem.

Quando os policiais chegaram ao endereço, conseguiram imobilizar o invasor com segurança. Ele estava descalço, sem camisa e usava apenas um short preto. A equipe notou que o homem apresentava um machucado grave, com uma possível fratura no pé direito, e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e o encaminharam para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde passou por uma avaliação médica mais detalhada. Como estava desorientado, sem documentos pessoais e não conseguia informar o próprio nome, ele permaneceu sem identificação oficial.