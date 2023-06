Homem em surto é detido pela PM após causar danos em hotel na região

Foi necessário o apoio do

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe da Polícia Militar foi acionada na manhã de sábado (03-06) em São João do Ivaí, em atendimento a um rapaz em surto, possivelmente sob efeito de drogas no Hotel Arapongas, no centro da cidade. Chegando ao hotel, na entrada ele foi visto dentro da cozinha visivelmente exaltado.

continua após publicidade

Ao perceber a equipe PM foi em direção a equipe policial bufando. Recebeu voz de abordagem, desobedeceu e continuou em direção a equipe. Novamente dada voz de abordagem, novamente desobedeceu e foi necessário o uso de força para contê-lo, e sendo necessário o uso de algema.

- LEIA MAIS: Ladrões furtam 25 cabeças de gado de sítio em Rosário do Ivaí

continua após publicidade

A proprietária do local disse que o autor está hospedado há aproximadamente um mês e durante toda madrugada ficou fazendo barulho no quarto, como se tivesse quebrando algo.

Pela manhã foi verificar e viu que ele havia quebrado o batente da porta, bem como, tudo se encontrava revirado (roupas, cama fora do lugar).

Durante o deslocamento para a confecção do B.O.U no destacamento policial ele ficou se debatendo e chutando o “camburão”, bem como xingando os policiais.

continua após publicidade

No destacamento, como ele não parou de se debater, foi aberto o camburão para verificar. Momento em que desceu e investiu contra a equipe, porém bem mais exaltado e gritando que iria morrer, que estava sendo perseguido. Sendo novamente contido.

Foi então solicitado apoio do SAMU e ele foi medicado. Também compareceu em apoio a equipe PM de Godoy Moreira, onde prestaram apoio na contenção do detido.

Após o autor se acalmar, foi conduzido ao Hospital Municipal para confecção do laudo de lesões e logo após até a DRP de São João do Ivaí para serem adotados os procedimentos de polícia judiciária.

Ainda segundo a PM, o autor se encontra monitorado eletronicamente, e consta com uma ficha bem extensa no meio policial.

Siga o TNOnline no Google News