Homem é vítima de tentativa de homicídio em Jardim Alegre

Equipe acionado via COPOM para atendimento de uma situação de vias de fato, na madrugada deste sábado (30), por volta de 1h20, onde uma pessoas havia sido ferido por faca, na localidade conhecida por Água dos Patos, em Jardim Alegre

No local em contato com a vítima, passou a relatar aos policiais militares, que estava no bar bebendo em companhia dois indivíduos e de seu pai, que logo após que saiu em direção a sua casa (que fica próximo do bar).

Quando estava chegando em sua residência, foi surpreendido pelos dois indivíduos, sendo que um deles portava uma faca e foi atacado. No intuito de se defender, levou a mão direita para se proteger e foi atingido pela faca, causando-lhe uma lesão profunda em sua mão direita.

Mesmo estando ferido, os autores ainda o agrediram com vários chutes e socos, se evadindo na sequência tomando rumo ignorado. Ele foi socorrido pelo pai que chegou logo após as agressões e solicitou a presença da equipe policial no local.

A vítima não soube informar a motivação dos ataques sofridos. Ele foi encaminhado para atendimento médico pelo pai.

A equipe realizou diligências por toda a extensão da via, assim como adjacências do local no intuito de localizar os autores dos fatos, inclusive entrando em contato com o proprietário do bar onde estavam, porém não logrou êxito em localizá-los.

Foi confeccionado o BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

