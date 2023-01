Homem é vítima de atropelamento na BR-376 em Mauá da Serra

Da Redação

Uma ambulância do Samu encaminhou vítima para hospital em Apucarana

Um morador de Mauá da Serra, bastante conhecido na cidade, pode ter sido vítima de atropelamento no início da madrugada desta terça-feira (03). Ele foi encontrado desorientado, caído às margens da rodovia BR 376, nas proximidades do Km 290, em um dos trechos mais movimentados do Vale do Ivaí. O homem tinha uma fratura grave no tornozelo, com a exposição de osso.

A Polícia Militar de Mauá da Serra foi informada por populares, por volta de 1h30 da madrugada e foi até o local indicado, onde se encontrava a vítima, que tinha uma fratura exposta no tornozelo.

Segundo a Polícia Militar, o homem estaria possivelmente embriagado. Desorientada, a vítima não soube sequer dizer o que teria ocorrido. Pelas marcas de sangue no local, no entanto, a Polícia Militar suspeita que tenha ocorrido um atropelamento seguido de fuga, uma vez que não havia nenhum veículo parado no local.

A Polícia Militar acionou o serviço de socorro médico de Mauá da Serra e, em razão da gravidade do ferimento, o homem foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana. A Polícia Militar também notificou a Polícia Rodoviária Federal da área, para registro e providências. Uma equipe da PRF esteve no local e fez o levantamento na área para tentar esclarecer como se deram os fatos.

