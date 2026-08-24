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CRIMINALIDADE

Homem é visto no telhado de oficina durante tentativa de furto em Ivaiporã

Proprietário encontrou suspeito no telhado do imóvel, por volta das 22h50 de domingo (23); nenhum objeto foi levado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é visto no telhado de oficina durante tentativa de furto em Ivaiporã
Autor PM registrou ocorrência por volta das 22h50 de domingo (23), na Rua Plácido Miranda - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi visto no telhado de uma oficina durante uma tentativa de invasão, por volta das 22h50 de domingo (23), na Rua Plácido Miranda, em Ivaiporã. O proprietário encontrou o suspeito ao chegar ao estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, o homem usava bermuda jeans, chinelo e tornozeleira eletrônica. Ao perceber a chegada do proprietário, ele desceu do telhado e fugiu.

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A vítima também contou que havia outro homem na esquina, junto de uma motocicleta Honda Titan. O motociclista acelerou quando percebeu a chegada do proprietário.

Nenhum objeto foi levado da oficina. O proprietário informou que uma porta precisaria ser arrombada para permitir a entrada no imóvel, mas ela estava intacta.

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A Polícia Militar fez buscas pela região com apoio de outra equipe. Os suspeitos, porém, não foram encontrados.

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