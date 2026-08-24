Homem é visto no telhado de oficina durante tentativa de furto em Ivaiporã

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Proprietário encontrou suspeito no telhado do imóvel, por volta das 22h50 de domingo (23); nenhum objeto foi levado

Um homem foi visto no telhado de uma oficina durante uma tentativa de invasão, por volta das 22h50 de domingo (23), na Rua Plácido Miranda, em Ivaiporã. O proprietário encontrou o suspeito ao chegar ao estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, o homem usava bermuda jeans, chinelo e tornozeleira eletrônica. Ao perceber a chegada do proprietário, ele desceu do telhado e fugiu.

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A vítima também contou que havia outro homem na esquina, junto de uma motocicleta Honda Titan. O motociclista acelerou quando percebeu a chegada do proprietário.

Nenhum objeto foi levado da oficina. O proprietário informou que uma porta precisaria ser arrombada para permitir a entrada no imóvel, mas ela estava intacta.

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A Polícia Militar fez buscas pela região com apoio de outra equipe. Os suspeitos, porém, não foram encontrados.

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