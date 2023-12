Homem é transferido de helicóptero após se afogar em lago de Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi transferido de helicóptero ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, após se afogar no Lago Saracura, em Faxinal, no Vale do Ivaí. O caso foi registrado nesta quinta-feira (21).

continua após publicidade

A vítima foi resgatada do lago por populares e uma equipe da Defesa Civil. Em seguida, foi encaminhada ao hospital local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

-LEIA MAIS: Criança de 3 anos morre após carro capotar na BR-369

continua após publicidade

No entanto, devido à gravidade do homem, foi necessária a transferência por transporte aéreo ao Honpar.

A princípio, a vítima estava sozinha no lago.

Siga o TNOnline no Google News