Homem é suspeito de atear fogo na própria casa em Mauá da Serra

A Polícia Militar (PM) prendeu no sábado ( 15) um homem por porte ilegal de arma de fogo, ele também é suspeito de atear fogo na própria casa. O caso ocorreu no sábado na Rua Pedro Geffer, em Mauá da Serra. De acordo com familiares, o homem sofre de esquizofrenia.

De acordo com a PM, os soldados Brócoli e Magalhães foram acionados para o local, onde estaria ocorrendo um incêndio à residência e porte ilegal de arma de fogo.

Chegando ao endereço, os policiais encontraram o caminhão pipa da prefeitura já prestando atendimento, tentando controlar o fogo.

No fundo do quintal se encontrava um homem com das iniciais O. D. T., de 40 anos, que mora sozinho, que segundo familiares sofre de esquizofrenia.

De posse de uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, ele fazia menção de disparar em quem se aproximasse. A princípio foi o próprio morador que colocou fogo na casa.

Os soldados fizeram a aproximação, com segurança e, após ordenar, o homem deixou a arma e foi possível imobilizá-lo, com uso de algemas.

A Polícia apreendeu a arma e seis munições. O detido foi levado para o Pronto Atendimento Médico.

Com informações Blog do Berimbau

