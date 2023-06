Homem é resgatado em estado grave três horas depois de cair de árvore

Uma equipe de resgate de Manoel Ribas, no Vale do Ivaí, foi acionada na madrugada desta sexta-feira (9), por volta das 4 horas, para prestar apoio à Defesa Civil na busca por um homem que teria caído de uma árvore na localidade rural do Rio Quieto. A vítima, no entanto, foi encontrada com ferimentos graves apenas quase três horas depois.

A diferença entre os horários se deu devido à dificuldade que os socorristas enfrentaram para chegar no local do acidente. Inicialmente, as equipes teriam recebido a informação de que o homem estaria machucado em meio à mata, mas desconheciam as circunstâncias dos ferimentos.

Ao se descolarem para o local, as autoridades se depararam com diversos empecilhos para conseguirem encontrar a vítima. De acordo com o Blog do Berimbau, a viatura da equipe de resgate encalhou duas vezes, não haviam estradas de acesso e a região não possuía sinal de telefone para que os socorristas conseguissem se comunicar. Além disso, o rio, com profundidade considerável, impedia o avanço do socorro.

Quase duas horas depois, por volta das 6 horas da manhã, a equipe de resgate conseguiu falar com a Defesa Civil, que informou que também não haviam conseguido localizar a vítima. Porém, posteriormente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente com moradores da região, encontraram o homem.

A vítima, que não foi identificada, havia caído de uma árvore e estava com ferimentos considerados graves. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Manoel Ribas para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

