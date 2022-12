Homem é preso tentando aplicar golpe no Banco do Brasil de Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de quinta-feira (15), a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, prendeu um morador de Londrina que usava documentos falsos para realizar empréstimo em nome de terceiros. A ação contou com o apoio do serviço de inteligência da PM, que já vinha acompanhando o caso.

Conforme consta no boletim de ocorrência, na segunda-feira (12), a PM foi indicada por uma funcionária do Banco do Brasil de Ivaiporã, que um indivíduo com documentos falsos esteve na agência local e conseguiu sacar R$1.000,00, com documentos falsos, contudo a agência bancária não confeccionou boletim de ocorrência naquela data.

Na quinta-feira, a equipe policial foi acionada tendo informações que a mesma pessoa retornou à agência. Os policiais foram ao local, e viram o indivíduo aguardando atendimento.

Ele foi abordado e em revista pessoal encontrado um documento de identidade no nome de outra pessoa. Também foi localizado com o autor uma CNH com seu nome verdadeiro.

O abordado assumiu aos policiais militares que aplica golpes em agências e correspondentes bancários, bem como, se utiliza de dados pessoais de terceiros para realizar as ações ilícitas.

Ele também confirmou que esteve na agência na segunda-feira, que abriu uma conta em nome de terceiro e sacou R$ 1.000,00 do cheque especial, e havia retornado a fim de sacar um empréstimo que havia sido liberado. Desse valor ele ficaria com 15%.

Informou ainda que se deslocou para Ivaiporã com um comparsa que não sabe o sobrenome em um VW/Gol preto.

Diante os fatos ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia de Ivaiporã, para os procedimentos de polícia judiciária.

